Esbjerg: En ansat ved et firma kom alvorligt til skade, da han tirsdag morgen arbejdede i en sakselift omkring klokken 09.45 på Lillebæltsvej. Manden befandt sig cirka fem meter over jorden og skulle hejse en 12 meter stor plade op. Imidlertid ramte pladen selve liften, som fik så kraftigt et puf, at den væltede med manden, som ramte asfalten. Ved faldet knuste manden en albue, brækkede låret to steder og brækkede tre ribben. Det er nu op til Arbejdstilsynet at undersøge forløbet nærmere. friis