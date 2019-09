Anonym klage: Vilde vesten-tilstande i et af Esbjergs dyreste villakvarterer

Anonym henvendelse

I den anonyme henvendelse, som den pågældende borger ønsker skal betragtes som en egentlig klage over forholdene, skriver vedkommende blandt andet:

"...synes ikke, det er fair, at de fleste beboer på vejen gør, som det passer dem, når der foreligger en lokalplan med nogle bestemmelser, som er blevet forelagt alle ved køb af grundene....Jeg synes, det er under alt kritik, at den eneste måde, der bliver taget hånd om overtrædelserne, er, hvis andre grundejere vil klage og dermed risikere en større nabostrid i et kvarter, de netop er tilflyttet, hvilket de fleste selvfølgelig fravælger og dermed må leve med overtrædelser af lokalplanen. Eftersom Esbjerg Kommune har lagt en meget stringent lokalplan med ekstra mange regler for at få et pænt og ensartet kvarter, bør det være Esbjerg Kommunens opgave at følge lokalplanen til dørs, selv om man mener, man ikke har personale til at foretage sådanne opgaver...."