Anette Andersen stiller for første gang op til folketingsvalget, hvor hun vil kæmpe for miljøet og de svage i samfundet. Et besøg på Christiansborg i niende klasse lagde kimen. Foto: Martin Ravn

Anette Tandrup Beier Andersen stiller for første gang op til folketingsvalget, og det var oplevelser på jobcentret, der fik hende til at tage beslutningen om at blive kandidat.

Esbjerg: Det er sådan set ikke, fordi Annette Tandrup Beier Andersen mangler noget at få tiden til at gå med. Hun arbejder omkring 60 timer om ugen som driftschef for offshorehotellerne på boreplatforme i Nordsøen, og hun er mor til tre børn. Alligevel har hun kastet sit lod i skålen og stiller op til folketingsvalget som kandidat for Dansk Folkeparti i Esbjerg Omegnskreds. - Det er en beslutning, der har været længe undervejs, og der er specielt tre episoder, der har været afgørende, forklarer Annette Andersen. Da hun gik i niende klasse, var hun sammen med sine klassekammerater på besøg på Christiansborg, og det blev lidt af en åbenbaring. - Da vi trådte ind, tænkte jeg, at det her vil jeg bare gerne være en del af en dag, og skiltet med mottoet "Med lov skal land bygges" brændte sig fast i min bevidsthed og erindring, siger Anette Andersen.

Privat Anette Tandrup Beier Andersen er 39 år.Hun bor sammen med sin mand i Alslev mellem Esbjerg og Varde.



Hun har tre børn på henholdsvis 5, 14 og 20 år.



Schæferhunden Samson er også en del af familien.



Hun arbejder som driftschef ved Compass Group og er ansvarlig for hotellerne på boreplatformene i Nordsøen.



I sin fritid dyrker hun lidt jiu-jitsu.



Annette Andersen stiller op for DF i Esbjerg Omegnskreds.

Opfordring For 11 år siden fandt hun ud af, at det var Dansk Folkeparti, hun hørte hjemme i. - Jeg kendte en indvandrerpige gennem seks år. Hun havde seks brødre og var udsat for en helt urimelig kontrol af familien. Som 17-årig blev hun mod sin vilje forlovet med en ældre mand fra sit hjemland. Det blev dog ophævet, men som 19-årig blev hun giftet væk mod sin vilje. Da manglede hun tre måneder af en treårig handelsuddannelse, som hun blev tvunget til at opgive. Der var desværre intet, jeg kunne gøre for at hjælpe hende. Men at det kan ske i Danmark, gjorde mig rasende, fortæller Anette Andersen. Sidst men ikke mindst var det tiden som jobkonsulent på jobcentret i Esbjerg, der for ni år siden gjorde udslaget. - Her oplevede jeg, hvordan mennesker, der er syge og ude af stand til at arbejde, bliver kørt rundt i systemet, det er simpelthen en helt urimelig behandling. Kursisterne efterlyste politikere, der ville lytte til dem, og de opfordrede mig til at stille op som politiker, siger Anette Andersen

Danmarks sødeste kandidat Den bemærkning tænkte hun meget over, og en speciel sag på jobcentret fik hende til at tage den definitive beslutning om at prøve sig af som politiker. Hun meldte sig ind i DF i 2014 og stillede op til kommunalvalget i Varde Kommune i 2017. - Jeg har en intention om at være Danmarks sødeste folketingskandidat og behandle alle ordentligt, og derfor er jeg faktisk også rystet over tonen i valgkampen. Der er rundsave på albuerne, og alt handler om at profilere sig selv. Der mangler noget ordentlighed, der er for meget mudderkast og fokus på, hvad andre mener og gør forkert, siger Anette Andersen. Hun er i valgkampen blevet kaldt racist og miljøsvin alene på grund af sit parti og sit job, og den slags irriterer hende. - Jeg bedømmer fok på, hvem de er, og hvad de bidrager med, intet andet, og miljøet betyder rigtig meget for mig. Det er for eksempel helt urealistisk at tro, at verden allerede nu kan klare sig uden olie. Jeg ville ønske, at folk forholdt sig lidt mere kritisk, også til alt det, som politikerne lover her i valgkampen, siger Anette Andersen. Og hun er ikke et sekund i tvivl om, hvilken post i Folketinget, hun vil vælge, hvis der var frit valg, Anette vil være beskæftigelsesminister.