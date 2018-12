Annemette synger solo i kirken

Hunderup: Klassisk solosang. Kim Larsen fællessang. Rødvinsdrik, småkager og hygge. Det er konceptet, når man for 9. gang mødes i mellemjulen i Hunderup Kirke fredag 28. december kl. 19.30.

Som ved de tidligere koncerter er der en optrædende fra lokalområdet. Flere af de unge optrædende har været i gang med en musikuddannelse frauniversitet eller konservatorium, andre har bare dyrket deres musikinteresse med andre musikalske kammerater og har optrådt med sang og musik i mange genrer. Dette års optrædende, Annemette Jørgensen, har ikke gået i Hunderup Skole, men hun har boet i Hunderup i sine ungdomsår.Annemette går på musikkonservatoriets grunduddannelse og optræder med klassisk sang. Efter sangen er der mulighed for tilhørerne for at snakke sammen over rødvinsdrikken, og efter pausen er der fællessang af Kim Larsens kendteste numre.

Arrangementet er gratis.