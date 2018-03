Anna er Danmarks unge ridetalent

Her blev den 11-årige ridepige fra Lille Darum hyldet for sit store talent og overrakt årets Bobler-pris, ungdomstalentprisen, af prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, som er landstræner for de danske seniorryttere.

Men hun vidste ikke, at dagen skulle vise sig at blive meget vildere.

En god repræsentant

Selvom hun ikke selv hørte det, så blev hun rost for, at hun, på trods af sin meget unge alder, allerede har en meget stor forståelse for teknik, er hurtig til at lære og er en rigtig god repræsentant for sporten.

Hele familien fik herefter en plads i VIP-loungen, hvor de kom til at sidde med alle de største personer inden for sporten. Mange af dem, men også en helt masse tilskuere, kom herefter hen for at ønske Anne Teibel Raben til lykke.

- Det var lidt mærkeligt, fordi jeg ikke kendte mange af dem. Men det var sjovt at prøve, siger Anne Teibel Raben.

Det var dag også en stolt mor, som kunne se sin datter på den røde løber badet i spotlys og blitzer.

- Jeg er så glad på hendes vegne. Hun har virkelig knoklet for det. Hver eneste dag. Også i minus 10 grader. Så hun har fortjent det, siger Tone Teibel Raben, som også selv ridder meget.