Anlægsarbejde ved Ribe-vandværk

Din Forsyning indleder i maj et stort anlægsarbejde ved Skindermarkens Vandværk, hvor der skal opføres nye rentvandsbeholdere.

Ribe: Din Forsyning indleder i maj et større anlægsarbejde ved Skindermarken Vandværk. En bygning med to nye rentvandsbeholdere i stål skal erstatte den nuværende underjordiske tank. Når udskiftningen er gennemført i foråret 2019, vil forsyningssikkerheden i Ribe være højnet betragteligt.

På det grønne areal ved siden af Skindermarken Vandværk i Ribe kommer der i fremtiden til at ligge en bygning med to moderne rentvandsbeholdere. De kan hver rumme 600 m3 (600.000 liter) vand og bliver placeret delvist over terræn. Facaden ud mod Nørremarksvej bliver i glas, så forbipasserende kan få indblik i dele af vandbehandlingsprocessen.

- Skindermarken Vandværk er Ribes eneste. Men med det nye beholderanlæg afslutter vi en længere renoveringsproces på værket, så det herefter fungerer som to adskilte vandværker under samme tag. Hermed højner vi drikkevandsforsyningssikkerheden i Ribe betragteligt, siger Jørgen Stuber, værkproduktionschef hos Din Forsyning, i en pressemeddelelse.

- Med de to nye rentvandsbeholdere får vi gjort op med den hidtidige samkøring og får fuld adskillelse af de to linjer. Hermed bliver vi endnu mindre sårbare, skulle vi blive udsat for en drikkevandsforurening som den, der ramte Ribe i september, fortæller Jørgen Stuber.

På det tidspunkt var vi langt henne i projekteringen af det nye rentvands-beholderanlæg, så etableringen har ikke direkte sammenhæng med hændelsen.

Den eksisterende rentvandstank er af beton, fra 1970'erne og anses ikke længere for tidssvarende. /EXP