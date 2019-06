Anklager vil have hårdere straffe: To kvinders liv var i fare ved farlig flugtkørsel og rå bandevold

I byretten blev tre af de fire dømt for bandekriminalitet og for grov vold mod et medlem af KV-gruppen, men straffene var for milde, og opholdsforbuddet gælder et alt for lille område omkring Kvaglund-Stengårdsvej, mener anklagemyndigheden.

Derfor kræver anklager Bianca Trøjborg nu fængselsstraffene over fire medlemmer af en af de to rivaliserende bander skærpet i Vestre Landsret i Esbjerg. De fire var medlemmer af ST-gruppen, Stengårdsgruppen, der var i åben kamp om hashmarkedet i Esbjerg mod KV-gruppen, Kvaglundgruppen. Det fastslog byretten, og derfor vil anklageren have dem smidt helt ud af kommunen i flere år med et såkaldt opholdsforbud.

Esbjerg: Bandekrigen i Esbjerg var uhyggeligt tæt på at koste to uskyldige kvinder livet eller alvorlige kvæstelser. Og anklagemyndigheden og byretten er ikke i tvivl om, at det skete, som et led i et råt og hensynsløst bandeopgør.

Anklagemyndigheden vil med ønsket om skærpede straffe sende et signal om, at den hasarderede kørsel, der bragte menneskeliv i fare, ikke er i orden, ligesom rå vold med slagvåben i et vejkryds med trafik er en alvorlig sag. At de har medbragt våben er også skærpende.

Råt og farligt angreb

Overfaldet skete, da en mand fra Kvaglundbanden ifølge tiltalen blev revet ud af en bil, sparket og slået med en svensknøgle, hvorefter føreren af Stengårdsgruppens bil påkørte ham bagfra.

De overfaldsmændene flygtede i bilen, var to kvinder, der ventede på grønt lys i livsfare, da flugtbilen kørte ind over en cykelsti.

Den livsfarlige situation udspillede sig den 17. april sidste år på hjørnet af Kvaglundvej og Spangsbjerg Møllevej. De fire tiltalte fra ST-gruppen var på vej hjem i en rød Audi, der var læsset med sten, flasker og andet, som byretten bedømte som våben.

De får øje på en Mercedes tilhørende bandemedlemmer fra Kvaglundgruppen. Da de i krydset kører op på siden af Mercedes med tre bandemedlemmer fra Kvaglundgruppen, kaster en fra ST-gruppen en flaske mod Mercedes'en, som får knust en rude.

Ifølge vidner overfaldt de fire mænd i Audien nu de tre fra Mercedes'en med køller.

I byretten blev ST-gruppens to mænd dømt for at have banket manden fra Kvaglundbanden, mens føreren af bilen er dømt for at køre denne person ned. Det fjerde ST-medlem blev frifundet for vold.

Efter overfaldet i vejkrydset stak de fire af i Audien og kørte med stor fart over en kantsten og op på en cykelsti, hvor de to kvinder stod. Den ene var kun en halv meter fra at blive ramt af flugtbilen. Og havde hun ikke kastet sig i sikkerhed, var hun blevet ramt, fremgik det af referatet fra byretsdommen.