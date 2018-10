Ankersø overlader roret i Botjek i Esbjerg til sønderjyder

Esbjerg: Svend Erik Ankersø, en af de mest kendte personer i ejendomsmæglerbranchen i Esbjerg gennem de seneste mange år overlader Botjek Center Sydvestjylland i Esbjerg til to nye ejere.

Svend Erik Ankersø har været ejendomsmægler siden 1981 og for cirka ti år siden overtog Esbjergs afdeling af Botjek fra ingeniør Niels Erik Skjærbæk.

Siden har Svend Erik Ankersø arbejdet med udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker, men nu takker han af går på pension. I stedet hedder de to nye ejere af Botjek Center Sydvestjylland Gert Backman og Lars Heise, fremgår det af en pressemeddelelse.

De to er i forvejen indehavere af Botjek Center Sønderjylland med base i Sønderborg og har knap 20 års erfaring som byggesagkyndige, og de to nye ejere ser et stort potentiale for vækst i virksomheden, ligesom de vil udvide partnerkredsen.

- Vi ser Botjek Center Sydvestjylland som en meget veldrevet forretning med et betydeligt potentiale for vækst. Derfor er det vores mål at videreføre Botjek Center Sydvestjylland som en selvstændig virksomhed med fokus på at indfri dette potentiale, siger Gert Backman, der indtræder som administrerende direktør for Botjek Center Sydvestjylland.

I forvejen er Gert Backman også administrerende direktør for Botjek Center Sønderjylland, men de nye ejere har ingen planer om at slå de to virksomheder sammen.

- Vores erfaring er, at det kræver en solid, lokal forankring at drive en sund virksomhed i vores branche. Som kunde går man efter nogen, man kender og har tillid til, når man skal have udarbejdet tilstandsrapport og energimærke. Derfor giver det ingen mening at slå de to virksomheder sammen, lige som det heller ikke giver mening i forhold til de uafhængige vækstplaner, vi har for Botjek Center Sydvestjylland, forklarer Gert Backman.