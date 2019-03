Anholdt for råberi: - Jeg håber du dør

En 22-årig mand blev natten til lørdag anholdt, da først forsøgte at starte et slagsmål, og derefter råbte grimme ting efter betjentene.

Esbjerg: Tidligt lørdag morgen forsøgte en 22-årig mand at starte slagsmål på Torvet i Esbjerg. Her blev han og modparten i slagsmålet stoppet af en patrulje, som sigtede dem begge for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Men det tog den 22-årige ilde op, og overdyngede derfor betjentene med en række ukvemsgloser. Her råbte han blandt andet; "jeg håber, du dør," "luder," "fuck dig," og "bøsse" af betjentene.

- Han er så meget oppe at køre, at han faktisk bliver anholdt, fortæller vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 22-årige har sovet i detentionen og blev løsladt klokken 10.24 lørdag formiddag.