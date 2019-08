Anerkendte kokkebrødre vil åbne Det Glade Vanvid i Esbjerg

Esbjerg: Esbjergs midtby har i de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af spisesteder, og nu er endnu et på vej til landets femte største by.

Således er de sønderjyske brødrene Lasse og Michael Koch, som i årevis har drevet restauration i Aarhus, på vej med en ekspansion, som indebærer, at også Esbjerg er på listen over nye lokaliteter for restaurantkonceptet Det Glade Vanvid.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Brødrene Koch, som er lidt af en institution i Aarhus, oplyser til Børsen, at hvis alt går efter planen, åbner den første restaurant uden for Aarhus i Randers omkring 1. november. Derefter følger byer som Odense, Aalborg og Esbjerg.

Koch-brødrene har med Det Glade Vanvid på havnen i Aarhus skabt det, der er blevet beskrevet som en folkelig udgave af en gourmetrestaurant. For en fast pris og inden for et aftalt tidsrum får gæsterne flere retters mad i gourmetklassen, vin ad libitum og kaffe og sødt.

- Vi vil vise, at man i vores branche godt kan være stolt af sit produkt, have nogle glade medarbejdere og samtidig drive en sund forretning. Vi kan lave mad i gourmetklassen, fordi vi ved, hvornår folk kommer, og hvad de skal have at spise. Det er med til at minimere vores omkostninger, siger Lasse Koch til Børsen.