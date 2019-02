Anemoia er et pigeband i drengeland

Anemoia er RIAMUFs eneste kvindeband. Jina, Judith og Anne Sofie mærker på godt og ondt, hvordan det er at være pige i en drengeverden, og hvor man får opmærksomhed alene ved at skille sig ud som pige.

- Da jeg ankom til julefrokosten, spurgte drengene, om jeg var den eneste pige, der kom. Der kom kun Anne Sofie og jeg. Vi sad i hver sin ende af bordet, og hyggede os, siger hun, og uddyber, at hun tror, drengene er stolte af, at de har os her.

- Men vi er jo ikke sådan. Vi vil krafted'me give den gas, drikke bajere, nyde hinanden og vores talenter, slår Judith fast, mens Jina forklarer, at det kan kræve hår på brystet at være eneste pige til de sociale sammenkomster.

- Over rundstykkerne til vores første oprydningsdag, blev der fortalt en sjofel joke. Så sagde én: "åh, nu er der piger!" De følte, de skulle lægge låg på drengerøvshumoren, men vi er lidt drengede. Jeg tror, de frygtede, at vi ville være sådan prinsesse-pop, siger Anne Sofie og agerer bly blomst.

RIBE: Bandet Anemoia er Ribe Amatørmusikerforenings eneste kvindeband, og Anne Sofie, Jina og Judith mærker tydeligt, at de er piger i drengeland. På godt og ondt. Som nyt pigerockband kan uvidenhed om grej eksempelvis hurtigt komme til at handle om, at man er pige frem for, at man kun er 16 år, fortæller Anne Sofie.

RIAMUF åbner sit nye lydstudie i februar-marts, hvor der bliver en åbningsreception for alle interesserede. I anledning af åbningen indspilles en RIAMUf-sang med fleste mulige medlemmer. Følg arbejdet med at færdiggøre lydstudiet på foreningens Facebook-side. RIAMUF har 63 aktive betalende medlemmer, heraf 8 kvinder. 10-11 bands øver p.t. i lokalerne i Rosenallé 3. Foreningen blev stiftet i 1981.

Forbilleder for andre kvinder

Anemoia kan ikke komme udenom at skille sig ud som eneste pigeband, men ville foretrække at være én af drengene, eller rettere bare ikke skulle forholde sig til deres køn hele tiden.

- Vi er ikke glade for kvindekvoter, men det, at vi er kvinder, er det, vi har nemmest ved at sætte af på, så det er okay at bruge den opmærksomhed, siger Anne Sofie, der glæder sig over, at de kan være forbilleder for andre kvinder i RIAMUF.

Glæden ved at spille og selvtilliden oser ud af de tre piger, som stadig står over for debutkoncerten. Den, håber de på, vil finde sted til sommer på RIAMUF, og drengene spørger ofte, hvornår de får lov til at høre pigerne spille.

Formand i RIAMUF Michael Vahl, 25 år, synes, det er fedt, at foreningen sidste år fik et kvindeband.

- Der er alt for få kvinder i rockmusik, men der har været fokus på det i DMF, DAF, ORA og Dansk Live siden omkring 2015. Det er en vigtig debat, hvordan vi tiltrækker flere kvinder, siger Michael Vahl.