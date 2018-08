Andre skoler går sammen om at hjælpe konkursramte elever

- Vejen, Varde og Ribe er gået sammen om at lave en redningsplan. Vi har brugt hele ugen på at holde møde med politikere og embedsmænd for at sikre, at eleverne hurtigst muligt at kan fortsætte deres skolegang, siger leder på Produktionsskolen Lustrupholm i Ribe, Bjarne Clement.

Den hurtige indsats fra de tre andre skoler betyder, at eleverne fra Esbjerg Produktionskoles KUU-linje kan begynde i skole igen allerede den 3. september på en anden adresse i Esbjerg. KUU står for kombineret ungdomsuddannelse og er et toårig undervisningsforløb, der henvender sig til unge under 25 år, som ikke er uddannelsesparate. Produktionsskolen i Esbjerg havde ved konkursen fredag morgen indskrevet cirka 58 KUU-elever, hvilket vil sige, at omtrent halvdelen af skolens elever derved er sikret.

Esbjerg: Tirsdag morgen trak de omkringliggende produktionsskoler i Ribe, Vejen og Varde i arbejdstøjet for at finde hjælp til de over 100 nødstedte elever, der nu bliver ramt af Esbjerg Forberedende Erhvervskoles, EFEs, konkurs.

Ånder lettet op

I forhold til de resterende 45 produktionsskole-elever skulle der også være taget hånd om dem:

- En del af produktionsskole-eleverne tager til produktionsskolen Lustrupholm i Ribe i næste uge, mens resten kommer ind under Uddannelseshuset Esbjerg (Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenter Esbjergs ungeindsats, red.). Vi er i bestyrelsen glade for, at det er faldet på plads, for det var vigtigt for os, at eleverne blev sikret. Det hele er gået meget stærkt, men vi mener, vi har nået det, vi skulle, siger Britta Bendix.

- Alle produktionsskolerne har ydet en stor indsats for at forhindre, at eleverne kommer i klemme. Vi mangler stadig at få styr på de sidste detaljer, men det hele ser ud til at falde i hak nu, så vi kan alle sammen ånde lettet op, siger Olaf Kristensen, forstander på Varde Produktionsskole.