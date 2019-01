VEJRUP: Den berøringsangst, der for et år siden prægede andelsbolig-markedet synes at været et overstået kapitel. I hvert fald i Andelsboligforeningen Købmandsgården i Vejrup, hvor der er fem huse - fordelt på otte andele, svarende til otte boliger på fra 69 til 111 kvadratmeter.

- Inden for det sidste års tid er efterspørgslen blevet markant større, og de sidste tre lejligheder er endda solgt til yngre mennesker, således at her nu kan meldes alt udsolgt med en rigtig god blanding af unge og ældre, siger andelsboligforeningens formand, Peder Hjort.

Peder Hjorth glæder sig over den stigende interesse og fastslår, at boligforeningen da også har en god, sund økonomi. I forlængelse af sidste års generalforsamling er foreningens lån lagt om, så der nu er endnu bedre budgetsikkerhed for økonomien fremover.

Den årlige boligafgift/husleje er da også til at betale uden videre for de fleste. Den lyder på 1642 kroner om måneden for en 69 kvadratmeter stor lejlighed. 85 kvadratmeter koster 2023 per måned.