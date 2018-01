Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg, Anders Kronborg, er blevet nomineret for at sige tingene lige ud.

Esbjerg: Anders Kronborg, forhenværende medlem af Esbjerg Byråd og kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet, tør at lægge svesken på disken, og som sådan er den unge, men erfarne politiker netop blevet nomineret til Årets Sveskeprisen.

Prisen uddeles af en gruppe lærere, der kalder sig for "Sveskens venner", til en debattør der på markant vis har lagt svesken på disken med vægt på åbenhed om sin dagsorden, sine meningers mod og forbindelse til folkeskolens virkelighed, som det lyder i beskrivelsen. Anders Kronborg er nomineret sammen med en anden politiker, en journalist, en professor og en enkelt lærer.

I nomineringen af Anders Kronborg, der er folkeskolelærer på Vitaskolen, hedder det:

"Anders Kronborg var selv lockoutet i 2013 og kritiserer som kommende folketingskandidat for Socialdemokratiet - i Bjarne Corydons gamle valgkreds - den tidligere partiledelse, idet han mener, at det var forkert at blande folkeskolereform og overenskomstforhandlingerne sammen. Under konflikten fremhæver kandidaten, at der blev brugt en tone, der var dybt urimelig. Efter at Anders Kronborg har læst bogen, "Søren og Mette i benlås"- beklager kandidaten, at den daværende socialdemokratiske regering var for sammenspist med KL. Det ville være rimeligt, hvis lockouten og lovindgrebet førte til sen dyb selvransagelse i socialdemokratiet".

Årets Sveske uddeles torsdag den 25. januar i Huset i København. Vinderen afsløres af skuespilleren Anne Marie Helger.