Anders Kronborg: Der er ikke noget at komme efter

Esbjerg: Socialdemokraten Anders Kronborg fra Esbjerg er overrasket over beskyldningerne mod ham for at have brugt den kommunalt støttede forening Recovery Bulls til at hænge plakater op i hans valgkamp til folketingsvalget.

- Det er en meget lille sag. Det var formand Evan Ramsland, der spurgte, om Recovery Bulls' medlemmer måtte hjælpe med plakaterne. Det gjorde de i et par timer, og så fik vi en pølse sammen bagefter. De satte i øvrigt også plakater op for en Venstre-kandidat, siger Anders Kronborg.

Formålet var ifølge Anders Kronborg, at medlemmerne skulle snuse til det politiske maskinrum.

- Havde vi forudset kritikken, havde vi sagt nej for at skåne Recovery Bulls og os selv for kritik. Og der er ikke noget at komme efter, siger han.