Anderledes koncert spiller kunst og musik ud mod hinanden

Over og under overfladen

- Musikken ved koncerten beskæftiger sig med det at være nær overfladen. Man kan være i nærheden fra begge sider og altså befinde sig under overfladen, hvor det er muligt at drukne, eller over overfladen, hvor alt føles så let, at man kan gå på vandet, lyder det fra Stine Benjaminsen. Overfladen er også det ydre, polerede og overfladiske, men samtidig det lyse, lette, tilgængelige og tilfredsstillende. Under overfladen er det skjulte, undertrykte og mystiske. Samtidig er dét under overfladen uundværligt, fordi det også er her, vi finder eftertænksomhed og dybere mening.

Ved koncerten inviteres publikum til at opleve uden fordomme og til at dvæle ved både billedkunst og musik - og alt det, der opstår ind i mellem.