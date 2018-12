Anden gør sig morsom på Tobakken

Anders "Anden" Matthesen er atter klar til at drage på landevejen, for at lave klassisk stand-up. 21. februar kommer han til Tobakken.

De seneste ni år har Anders Matthesen ikke været hele Danmark rundt, men kun besøgt udvalgte byer med sine store onemanshows. En stor efterspørgsel har nu fået ham til at starte tourbussen op og køre fra by til by med sjov stand-up, som mange kender det bedst fra hans side.

Uden manuskript

- De sidste mange gange jeg har været aktuel med et show, har det haft en størrelse, der har begrænset det til kun at kunne spille i meget få, større byer. Denne gang beder jeg ikke folk komme til mig - der møder jeg dem, hvor de er, på de lokale spillesteder i hele Danmark, store og små. Jeg glæder mig helt vildt - både til at være ude blandt folk igen men også til at vende tilbage til klassisk stand up uden et manuskript. Det bliver nogle aftener hvor alt kan ske, og hvor materialet kan tage den drejning, det vil. Det er her, der virkelig kan opstå magi mellem publikum og mig, udtaler Anders Matthesen i en pressemeddelelse.

Modsat de tidligere onemanshows vil disse fremtidige stand-up aftener med Anden formentlig ændre sig fra aften til aften i indhold og stil og have karakter af at "møde folk hvor de er".