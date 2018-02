Andelskassen i Bramming lukker

Bramming: Sidste åbningsdag for Andelskassen i Bramming bliver fredag den 16. februar. Det sker, fordi man vil skabe plads til nye filialer andre steder i landet.

- Andelskassen lukker de mindre filialer for at på sigt at få kræfter til at åbne nye filialer i vækstområder, fortæller filialdirektør i Ribe, Torben Hestehave, som pointerer, at der altså ikke er tale om spareforanstaltninger.

Så fra mandag den 19. februar vil kunderne kunne møde tidligere Bramming-ansatte i bankens afdeling i Ribe, som vil komme til at bestå af 13 medarbejdere.

Sammenlægningen af de to filialer betyder nemlig også, at tre medarbejdere mister deres job, fordi der ikke længere er behov for deres funktion i filialen. Det drejer sig om henholdvis en fra afdelingen i Bramming, en fra Ribe og en, der har været sygemeldt i længere tid.

- Konkret set har vi jo ikke længere brug for to medarbejdere til at sidde i modtagelsen, så på den måde bliver vi nødt til at sige farvel til nogle ansatte, fortæller Torben Hestehave, der også selv overlader posten som filialdirektør til Karsten B. Svendsen, når han selv går på pension til efteråret.