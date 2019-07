Andelskassecup sparker gang i sæsonen

Hviding: Andelskassen og Hviding IF inviterer lørdag 3. august til Andelskasse Cup på banerne ved Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk/Hviding.

Her deltager seks herreseniorhold, som er inddelt i to puljer ud fra resultaterne fra forårets placeringer. Der spilles kampe à 2 x 20 minutter, og efter puljespillet rundes stævnet af med placeringskampe.

I kampene om tredje- og femtepladsen er der en omgang øl/vand til vinderholdene, mens der til første- og andenpladsen er kontante præmier på henholdsvis 1.500 og 1.000 kroner. Kampene dømmes af dommere fra Sydvestjysk Fodbolddommerklub, og hvert hold må i løbet af turneringen bruge så mange spillere, de vil, dog maksimum 15 spillere pr. kamp.

Stævnet fungerer som optakt til efterårets sæson, og der er deltagelse af Esbjerg IF 92 (Serie 1), Hviding IF/Kvik 70 (Serie 2), Jernved/Gredstedbro (Serie 4), Bov IF (Serie 1), Bredballe IF (Serie 2) og FC Ribe/Århus (Serie 3).

Kampene på lørdag fløjtes i gang klokken 10.30, og klokken 14.15 slutter stævnet så med finalen.

- Vi ser frem til et stævne, som bliver jævnbyrdigt og udbytterigt for de seks deltagende hold. Og i Hviding IF ser vi også meget frem til et stævne, som byder på maser af social hygge på sidelinjen på tværs af holdene. For tilskuerne er der som altid gratis adgang, og der kan købes kolde øl og vand og lækre grillpølser, lyder det i en pressemeddelelse fra Ole Klinge fra Hviding IF.