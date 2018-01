Andelskasse støtter stort byggeri i Farup

Farup: Hver gang en kunde i Andelskassen Ribe laver et lokallån, bliver der lagt en portion penge i en pulje. Og de penge, som er kommet op på 10.000 kroner, får Farup Landsbyfælled nu glæde af til deres byggeri af et nyt kultur- og aktivitetshus ved siden af den gamle skole.

- Det er vigtigt for os at støtte lokalt, og vi støtter Farup Landsbyfælled, fordi projektet er så godt. Huset vil være med til at skabe fællesskab, og det kan være med til, at folk måske vil bosætte sig i små byer, siger Torben Hestehave, der er afdelingsdirektør i Andelskassen Ribe, i forbindelse med at han blev vist rundt inden for de nu færdigbyggede ydermure.

Dog er projektet et stykke fra at være helt færdig. Endnu mangler der at blive indrettet blandt andet ungdomsklub og gymnastiksal.