Andelshaver er trist over Endrup Mejeris skæbne

Landmand Christian Andersen her fotograferet sidste sommer i stalden på sin gård på Tradsborgvej. Det var inden han blev kvæstet af en tyr. Det har nu betydet, at han har sat sin gård til salg. Arkivfoto: Ole Maass.

Christian Andersen leverede mælk til Endrup Andelsmejeri i over 34 år. Forinden leverede hans far mælk til mejeriet i 17 år. Han er trist, men ikke overrasket over lukningen.

ENDRUP: 62-årige Christian Andersen er en rolig og besindig vestjyde, så han slynger ikke om sig med store ord. Men han lægger ikke skjul på, at han er trist til mode over, at mejerigiganten Arla tirsdag offentliggjorde, at Endrup Andelsmejeri nu lukkes definitivt. Mejeriet har i det seneste år været brugt som lager og til modning af oste produceret på Tistrup Mejeri. Oste, der så blev solgt som varemærket oste fra Endrup. - Jeg kan jo ikke påstå, at jeg er overrasket over, at mejeriet lukker. Men det er trist alligevel, siger Christian Andersen. Han er fjerde generation på gården på Tradsborgvej uden for Tjæreborg, og i 34 år leverede han mælk til Endrup Andelsmejeri. Forinden havde hans far leveret mælk til mejeriet i 17 år. - Så min familie har altid været tæt knyttet til mejeriet, og på den måde er der mange følelser forbundet med mejeriet i Endrup, konstaterer Christian Andersen.

Lokalråd: Meget trist Formanden for Endrup Lokalråd, Johannes Schmidt, lægger ikke skjul på, at han både er ærgerlig og meget trist til mode over, at Endrup Andelsmejeri nu lukkes definitivt i løbet af efteråret.- Der er ikke så meget andet at sige. Vi føler lige nu nok en form for afmagt, men kan ikke rigtig ændre noget ved det. Vi håber så bare ikke mejeribygningen midt i byen kommer til at stå og forfalde, siger han.