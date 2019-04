Anchers kvinder har slået alle rekorder på Ribe Kunstmuseum

Ribe: Når dørene lukkes for udstillingen "Michael Ancher og Kvinderne fra Skagen" på Ribe Kunstmuseum søndag 28. april , kan museumsdirektør Dagmar Warming se tilbage på en udstilling, der har slået alle rekorder.

Siden åbningen lørdag 2. februar har mere end 9000 gæster set udstillingen, og selvom udstillingernes længde varierer på museet, så forklarer Dagmar Warming, at det er den mest velbesøgte udstilling, man nogen sinde har haft, og at Anchers Kvinder dermed overgår udstilling om Jacob A. Riis fra 2017.

- Det er især dejligt, fordi vi har haft udstillingen på en tid af året, hvor der normalt ikke er mange gæster. Det viser, at det godt kan betale sig at lave noget i Ribe uden for sæsonen, og vi beviser, at vi godt kan trække folk til Ribe, selvom det ikke er de normale turistmåneder, siger Dagmar Warming og forklarer, at flere gæster har sagt, at de også har set udstillingen, mens den har været vist på Skagens Kunstmuseer og Den Hirschsprungske Samling i København.