Anchers Kvinder sætter besøgsrekord på Ribe Kunstmuseum

Siden åbningen af udstillingen Michael Ancher og Kvinderne fra Skagen har Ribe Kunstmuseum flere gange slået dagsrekorden for flest besøgende på museet af gæster, der kommer fra hele Danmark for at se de 60 Ancher-malerier.

- Det er overvældende, men det er skønt at opleve, hvor stor en succes, Ancher-udstillingen har været indtil videre, siger museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist og forklarer, hvordan antallet af besøgende er steget dag for dag, og at man dermed flere gange har sat nye dagsrekorder for besøgende på Ribe Kunstmuseum.

Ribe: På Ribe Kunstmuseum anede man godt på forhånd, at udstillingen af Michael Anchers 60 værker af kvinderne fra Skagen vil trække mange gæster til museet, men de er alligevel overraskede over, hvor mange, der har set udstillingen siden åbningen den 2. februar.

Fra hele landet

- Vi har gæster fra hele Danmark, og faktisk er der utroligt mange, der ikke er fra Ribe, og det ser vi som meget positivt. Interessen er helt klart større end ved mange af vores seneste udstillinger, og vi har måtte afvise en del interesserede ved foredrag, da pladserne allerede var fyldt op, siger Josephine Nielsen-Bergqvist, der som følge af den store interesse er ved at finde nye datoer til foredrag og andre arrangementer, der alle vil blive meldt ud på hjemmeside og facebook.

- Vi har som noget nyt arrangeret en lukket omvisning for årskortholdere, og den er også ved at være fuldt booket. Kristeligt Dagblads læserarrangement er overtegnet, og vi har netop planlagt et nyt til den 28. marts, siger hun og forklarer, at man grundet den store interesse påtænker at holde nogle offentlige omvisninger samt at gentage foredraget om Barnedåbsbilledet senere i udstillingsperioden.

- Jeg tror også, at enkeltheden i udstillingen er en del af succesen. Der er ingen beskrivelser ved billeder, og den viser en anden side af Michael Ancher end folk er vant til, siger Josephine Nielsen-Bergqvist, der forklarer, at udstillingen starter med barnedåbsbilledet i stueetagen, inden udstillingen fortsætter ovenpå. Årsagen er, at barnedåbsbilledet med sine 186 cm x 250 cm - endda uden ramme, ganske enkelt var for stort til at få op ad trapperne til førstesalens udstillingslokaler.