Anbragte børn og unge landet over får glæde af indsamlede bøger

Esbjerg: Organisationen "Læs for Livet" er modtager af Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018 på 50.000 kroner.

"Læs for Livet" vil opmuntre anbragte børn og unge landet over til at læse mere ved at uddele bøger til de institutioner, hvor de unge opholder sig. I Esbjerg Kommune har Børnecenter Jupiter, Fridtjof Nansens Vej og Børnecenter Ørnevænget modtaget et bibliotek, der typisk består af 800-1000 bøger, både skønlitteratur og faglitteratur. Bøgerne indsamles fra private, anmeldere, forlag og forfattere.Prisen blev overrakt til leder og stifter af "Læs for Livet" Rachel Röst, København.

- Det er en stor ære og anerkendelse, som glæder os og vores mange frivillige meget. Med prisen bliver der sat spot på, at læsning har en vigtig betydning for udsatte børn og unges liv, forklarer Rachel Röst, der selv har været anbragt som ung, i en pressemeddelelse.

Siden 2012 har organisationen uddelt mere end 150 biblioteker - cirka 115.000 bøger - til en samlet værdi på cirka 15 millioner kroner.