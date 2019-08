Analyse: Optimistisk erhvervsliv i Esbjerg stortrives

Målingen viser, at de små og mellemstore virksomheder over hele landet har klaret sig godt i 2018. De har både hævet omsætningen og overskuddet, hvilket er for tredje år i træk.

Analysen viser også, at de mindre og mellemstore virksomheder i Esbjerg i gennemsnit generelt er enige om, at de som virksomhed har et samfundsansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse. På landsplan svarer knap 36 procent, at virksomheden har et ansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til flygtninge og indvandrere, og hele 57,2 procent svarer det samme i forhold til unge uden praktikplads. Disse tal er væsentligt højere end på landsplan.

Mangel på arbejdskraft

Til gengæld svarer næsten 14 procent af Esbjerg-virksomhederne, at de indenfor de seneste 12 måneder søgt om et lån i et penge- eller realkreditinstitut. I den forbindelse svarer en fjerdedel, at det er blevet sværere at låne penge, mens 75 procent svarer, at det de ikke har et aktuelt ønske eller behov om at låne penge. Generelt tyder det på, at SMV'erne i Esbjerg ikke har det store behov for at låne penge, og at de generelt ikke oplever problemer med at låne penge.

På landsplan er mere end halvdelen af respondenterne enige om, at den største udfordring i forbindelse med at skabe fremtidig drift, er hård konkurrence om kunderne. I Esbjerg støtter man i høj grad op om dette udsagn. Hele 68 procent ser netop denne udfordring som værende mest dominerende for virksomheden. Derudover svarer 35,7 procent af Esbjergs SMV'ere, at de ser mangel på kvalificeret personale som værende den største udfordring. Tallet stemmer overens med udsagnet om, hvorledes det indenfor de seneste 12 år er blevet sværere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft.