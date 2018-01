Amtsgård bygger om til nye statslige medarbejdere

- Det er svært at spå om, hvorvidt vi får tilført endnu flere medarbejdere her til Ribe, men jeg er stor tilhænger af store, faglige miljøer og derved en øget kapacitet, som vi har brug for. Det giver en god arbejdsløsning og generelt en bedre arbejdsplads, siger Karin Bergen.

- Ombygningen giver mulighed for omkring 80 arbejdspladser mere, og at vi bygger om betyder, at vi kan gå væk fra de cellekontorer, man havde i 1970'erne og få de mere tidssvarende kontormiljøer, som vi alle ønsker, siger Karin Bergen.

Byggeriet deles op i to etaper. Første etape drejer sig om 1400 kvadratmeter i stueetagen i bygning C ud mod Sorsigvej, som vil vare fra forår til sensommer 2018. Herefter tager man fat i bygning A, hvor der ikke er lavet noget om siden opførelsen i 1970'erne. Her vil man opdatere datidens små lokaler frem mod færdiggørelsen i starten af 2019, og ombygningen glæder Karin Bergen, der er direktør for personbeskatning med hovedsæde i Ribe.

Ribe: Meget tyder på, at der i årene fremad vil komme endnu flere medarbejdere til Ribe for at indtage en stilling på Amtsgården.

Den maksimale kapacitet for medarbejdere hos SKAT i Ribe vil ligge på 330 medarbejdere. Hos Færdselsstyrelsen er der netop nu 75 medarbejdere og 15 hos Regionen.Derudover er der et endnu uudnyttet antal kvadratmeter, hvor der vil kunne være 40 medarbejdere, så en fyldt Amtsgård vil kunne rumme omkring 460 arbejdspladser. I dette tal er der også medtaget lokaler i kælderen, så det reelle tal for arbejdspladser på stueetagen og førstesalen vurderes fra Amtsgårdens side til at være 420-430 medarbejdere.

Yderligere 40

Efter ombygningen vil der stadig være et stort antal kvadratmeter til yderligere 40 arbejdspladser, hvis alle etager tages i brug, som hverken SKAT, Færdselsstyrelsen eller Regionen endnu har sat sig på, og det glæder Carl Holst(V), der som lokalvalgt folketingsmedlem vil gøre alt i hans magt for, at der kommer endnu flere arbejdspladser til Ribe.

- Jeg vil gøre alt for, at der kommer flere arbejdspladser derude, og for mig at se er der to væsentlige kriterier, der er opfyldt på Amtsgården. Der er ledige kvadratmeter, og man har haft en succes med at rekruttere nye medarbejdere, siger Carl Holst, der har talt med skatteministeren efter dennes besøg på Amtsgården mandag 8. januar.

- Han fik på bedste måde illustreret den succes, der har været i forhold de gode evalueringer på både udflytningen af SKAT og Færdselsstyrelsen, og han kunne blandt andet høre de positive ord fra Karin Bergen. Mit erklærede mål er at få hele huset fyldt op, primært med statslige arbejdspladser. Det er det, jeg arbejder for, og en kommende ombygning tyder jo også på, at der kan komme flere medarbejdere til Ribe, siger Carl Holst.