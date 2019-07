Man kan altid finde Mette Larsen, når der er Grøn Koncert i Esbjerg. De seneste 19 år har hun og vennerne dyrket en fast tradition om at mødes netop den ene dag om året. For i festen og fællesskabet glemmer de hverdagens udfordringer og skaber en masse minder. Som dengang Mette viste sine bryster til Lukas Graham for at få en autograf.