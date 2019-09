Amia er bidt af en gal havkat

- Jeg havde egentlig ikke set for mig, at jeg skulle køre fiskebil. Jeg har nogle lidt andre planer omkring, hvor jeg gerne vil hen i sidste ende, dog også inden for fisk. Men at blive selvstændig med egen fiskebil er det bedste springbræt, man kan få for siden at kaste sig ud i noget større, siger Amia Dahl Sejerup. Foto: André Thorup