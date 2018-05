Amerikanske studerende fik nye mødre og fædre: Det er altid lidt sørgeligt, når vi skal afsted igen

42 amerikanske studerende blev for en nat indkvarteret hos familier i og omkring Vilslev og Hunderup. Både for at lære den danske kultur at kende, men også for at værtsfamilierne kunne lære den amerikanske.

Vilslev: - Det var en lidt kedelig dag på kontoret, da en mail tikkede ind. Den var på engelsk, så i disse tider, som vi har i dag, var jeg tæt på at slette den. Men så havde det her været en meget kort historie. Sådan startede sognepræst Ole Witte Madsen aftenen i Vilslev kirke. For onsdag til torsdag fik i alt 42 amerikanere en lille smagsprøve på det at være dansker. Nærmere bestemt at være jyde. Og det på mindre end 24 timer. Men det er, hvad der er tid til, når man rejser verden rundt med et kor. Onsdag aften optrådte det amerikanske kor The Wartburg Castle Singers and Kammerstreicher nemlig i Vilslev Kirke. En af to koncerter, koret holder i Danmark i denne omgang. Den anden koncert finder sted på Langeland. Og de 42 amerikanere skulle jo have et sted at sove. Hvad vil så være bedre end at bo hos en værtsfamilie? - Når vi er rundt på vores Europa tour, så sover vi altid hos familier, der bor i området. Det vil jeg meget hellere end at bo hotel, for det giver os virkelig mulighed for at lære en anden kultur at kende, sagde Mallory Swigart, der på tredje år er med i koret fra Wartburg College, der ligger i staten Iowa.

Koret Hvert tredje år tager The Wartburg Castle Singers and Kammerstreicher på en international turné. Tidligere har koret blandt andet været i Østeuropa, Mellemøsten og Australien.Koret er en del af Wartburg College, der ligger i staten Iowa.

Nye mødre og fædre 19 familier åbnede dørene for de unge amerikanske studerende. En af de familier var Pernille og Flemming Nielsen, der havde to af de mandlige kormedlemmer som overnattende gæster. Selvom der ikke var meget tid til at lære hinanden at kende, var der indlagt en god omgang dansk hygge om aftenen efter koncerten. - Når vi kommer hjem, smider vi dem på sofaen, så de kan få slappet lidt af. Vi har købt noget frugt, chips og kage, som vi kan sidde og hygge os med, fortalte Pernille Nielsen og indskød: - Nu fik de jo ikke dansk mad til aftensmad, i stedet fik de burger, så vi har bestemt os for, at de skal have drømmekage. Det er jo dansk, grinte hun. De to unge mænd havde dog fået lov til at prøve én dansk ting til aftensmaden: - De har prøvet remoulade. Marcus sagde, at han godt kunne lide det, Bryce sagde ikke så meget, grinte en af parrets tre sønner af de amerikanske mænds første møde med den gule dyppelse. Netop også på grund af deres tre børn valgte Pernille Nielsen og hendes mand at være værtsfamilie for et par dage. - Det er også en oplevelse for vores drenge at være nødsaget til at tale engelsk, og så er det også en sjov måde at møde en anden kultur på, sagde Pernille Madsen.