Amerikansk olieselskab taber tre milliarder i Nordsøen på fire år

Den danske del af det amerikanske olieselskab Hess har tabt omkring 300 millioner kroner i 2018, viser det seneste regnskab. Men over de seneste fire år har Hess tabt over tre milliarder kroner på driften af de danske aktiviteter.

Man skal faktisk helt tilbage til 2014, hvor olieprisen begyndte af falde, for at finde plus på bundlinjen for Hess Denmark.

Tabet er imidlertid markant lavere, end de resultater, selskabet har haft de foregående år. I fjor viste regnskabet et underskud på 135,4 millioner dollar, mens de to foregående år bød på underskud der var endnu større. Samlet set har Hess Denmark ApS haft tab på rundt regnet 3,3 milliarder kroner de seneste fire år.

Det er Hess, den amerikanske operatør af Syd Arne-feltet i Nordsøen 240 kilometer vest for Esbjerg, et eksempel på. Den danske del af det amerikanske olieselskab har i de seneste år oplevet gigantiske tab, og sidste år var ingen undtagelse.

Syd Arne-feltet - dansk oliefelt 240 km vest for Esbjerg. Forekomsten blev gennemboret i 1969, men først efter yderligere boringer i 1990'erne stod det klart, at der var tale om en meget stor olieforekomst. Feltet blev sat i produktion i 1999 og opereres af det Hess Danmark.Platformens betonsokkel er lagertank for den producerede olie, og herfra pumpes olien videre til tankskib. Når olien bringes op fra reservoiret, frigøres naturgas, som føres i land via rørledning.

Intet salg

Det reducerede tab i 2018 sker på trods af, at Hess Denmark har oplevet en lavere produktion i årets løb sammenlignet med 2017. Syd Arne-feltet producerede 7,5 tønder olieækvivalent per dag i 2018, hvilket var 28 procent mindre end året før.

"Årets resultat er højere end ventet på trods af en lavere produktion, og det skyldes, at den realiserede oliepris har været højere," skriver Hess i regnskabet.

Omsætningen er desuden faldet en anelse i årets løb, og endte på 161,8 millioner dollar i 2018 mod 191 millioner dollar året før.

Det var tidligere planen, at Hess ville have solgt sin andel i Syd Arne-feltet i årets løb, men fordi buddene fra potentielle købere var lavere, end virksomheden havde forventet, annoncerede man i juni, at salget blev droppet.

Nu har piben fået en anden lyd:

"På længere sigt arbejder Hess Danmark mod at modne andre muligheder for fremtidige investeringer inden for både Syd Arne-produktions-anlægget og ved at udvikle fremtidig økonomisk levedygtig efterforsknings-succes samtidig med, at man optimerer driftsomkostningerne i takt med produktionen, hedder det i regnskabet.

I regnskabet fremgår det også, at et eksisterende lån på 260 millioner dollar, der skulle udløbe ved udgangen af 2019, er blevet erstattet. Det nye lån udløber i juni 2024.