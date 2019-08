Amerikansk hovednavn aflyser lørdagens koncert i Esbjerg

Et fald forhindrer Kiefer Sutherland i at optræde til Esbjerg Festuge, og der arbejdes nu på at finde en anden kunstner.

Lørdag klokken 18.45 skulle Kiefer Sutherland have underholdt på Torvet i Esbjerg. Den kendte skuespiller har blandt andet medvirket i Leg med Døden, Et spørgsmål om ære, 24 timer og senest Designated Survivor, mens han sideløbende passer karrieren som countrystjerne.Desværre vil publikummet i Esbjerg ikke opleve den syngende actionstjerne. Kiefer Sutherland er faldet og har trykket adskillige ribben på vej op i turbussen. Efterfølgende har en læge vurderet, at Sutherland ikke er i stand til at optræde på grund af åndedrætsbesvær.

- Ærgrelsen er selvfølgelig stor lige nu. Vi har ønsket Kiefer Sutherland god og snarlig bedring, og han undskylder mange gange for ulejligheden. Lige nu arbejder vi på højtryk for at skaffe en anden kunstner her i 11. time", siger Villy Grøn, eventchef i Esbjerg Kommune.Traditionen tro er lørdag aften kulminationen på Esbjerg Festuge. På scenen vil man stadig kunne opleve Halberg & Friends og Rasmus Bjerg med hyldestkoncerten til John Mogensen. Aftenen rundes af med et kæmpe festfyrværkeri.

Når der er nyt om en mulig erstatning for Kiefer Sutherland, bliver det offentliggjort på Esbjerg Festuges hjemmeside og Facebookside.