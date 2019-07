Ambassadørkorps skal øge interessen for speedway

Esbjerg: I anledning af sit 90 års jubilæum har Esbjerg Motorsport udpeget et ambassadørkorps, som løbende vil blive udvidet. De to første medlemmer blev den 17-dobbelte verdensmester Erik Gundersen og byrådsmedlem Henrik Vallø (Borgerlisten), som begge overværer alle løbene på Granly Speedway Arena, og som udviser stor interesse og begejstring for speedwaysporten. Det tredje og nyeste medlem af ambassadørkorpset er Karina Kikkenborg, som er mediechef på Radio Victoria.

- Ambassadørkorpset skal både være med til at gøre opmærksom på 90 års jubilæet og samtidig være med til at øge interessen for speedway på Granly Speedway Arena, siger direktøren i EMS, Lars Guldager Dyhr.

- For fem år siden havde Esbjerg Vikings i snit knap 3.000 tilskuere til sine hjemmematcher, men på grund af den dårlige sæson sidste år, hvor Esbjerg endte på sidstepladsen i ligaen, er interessen faldet. Nu er det gennemsnitlige tilskuertal på banen ved Korskroen blot 1400, men det er ved at vende igen, fordi Esbjerg Vikings i år har vundet alle sine hidtidige tre opgør på Granly Speedway Arena over mestrene fra Region Varde, Slangerup og Fjelsted. Her har publikum fået god speedway og spænding, tilføjer Lars Guldager Dyhr.