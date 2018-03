Alternative deler sig

Esbjerg/Fanø: På generalforsamlingen hos Alternativet Esbjerg blev det enstemmigt besluttet, at Fanø og Esbjerg igen skal have hver sin politiske organisation, da kommunalvalget de to steder faldt så forskelligt ud. Ingen havde forudset, at Fanø ville skrive historie med den første Alternative borgmester nogensinde, skriver Alternativet Esbjerg i en pressemeddelelse.

- Det er vi meget stolte og beæret over, men det betød så også, at vi nu igen er blevet skilt i "Alternativet Fanø" og "Alternativet Esbjerg", så borgmester Sofie Valbjørn kan få et organisatorisk bagland, tæt på både hende og Fanøs politiske virkelighed, tilføjes det.

På Alternativet Esbjergs første bestyrelsesmøde har man konstitueret sig. Forperson: Steen Frydenlund (genvalgt). Næstforperson: Karin Schwartz (nyvalgt). Kasserer: Edvard Korsbæk (genvalgt). Menige medlemmer: Jette Rose (genvalgt) og Camilla Frydenlund (genvalgt).

Der er 74 medlemmer. Man kan møde afdelingen på Korskro Hestemarked 27.-29. april. /EXP