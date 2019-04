Alternativ lektiecafé på Præstegårdsskolen styrker trivsel og faglighed

Esbjerg: Ordbingo, geografiquizzer og nærværende frivillige er nogle af ingredienserne i Red Barnet Ungdoms læringscaféer for udsatte børn, som Præstegårdsskolen Urban i Esbjerg gennem det seneste halve år har deltaget i. Her kan eleverne i udskolingen få hjælp til lektier og andet, der fylder i deres skolegang.

Præstegårdsskolen Urban havde forinden oplevet efterspørgsel fra eleverne på en lektiecafé, fordi ikke alle har mulighed for at få hjælp derhjemme. Derfor var skolen klar, da Red Barnet Ungdom kontaktede dem omkring projektet med læringscaféen.

- Læringscaféen er bestemt en succes. Når den er lukket, bliver den efterspurgt, og eleverne er glade for det frirum og hjælp, som den giver dem. Jeg oplever, at eleverne får hjælp til faglige udfordringer, men også til ting ud over lektier, som de kan have det svært med, siger Christina Hedegaard, der er pædagogisk leder på Præstegårdsskolen Urban.

Red Barnet Ungdom har 120 læringscaféer landet over, og en ny evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE) viser, at de alternative lektiecaféer rykker ved elevernes selvtillid og faglige trivsel. Resultatet, mener Christina Hedegaard, skyldes motiverede elever og de frivillige i læringscaféen.