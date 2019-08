Alt er gået galt: Anlægsgartner kan vente 14 måneder på at genoptage byggeri

Anlægsgartner Jesper Rohr Jørgensen skal bygge en halvanden kilometer lang vej, har købt et nyt hus til for at overholde lejeforhold, skal fjerne logo ved statsvej og skal samtidig vente op til 14 måneder, før Statens Planklagenævn har afgjort en klage fra Danmarks Naturfredningsforening. En klage, som Esbjerg Kommune tidligere har afvist. Imens ligger alt byggeri stille.

- Her kan jeg få en facadegrund, og det kan jeg ikke i industrikvarteret. Esbjerg Kommune har været med på dette projekt helt fra starten, for ellers var jeg aldrig gået i gang. Jeg har på skrift, at alt bliver overholdt. Jeg holder mig inden for alle regler og grænser, har spurgt om alt man kan spørge om, laver et grønt byggeri og en stor sø, og som jeg ser det er det en miljøkatastrofe, som bygningerne og området står tilbage i dag. Men det er DN åbenbart ligeglad med, siger en ærgerlig Jesper Rohr Jørgensen, der uden en klagesag havde kunnet se sit byggeri stå færdigt lørdag den 30. august.

Danmarks Naturfredningsforening havde klaget over, at Esbjerg Kommune havde givet lov til at drive erhverv i en landzone og mente, at Jesper Rohr Jørgensen skulle placere sin virksomhed i Ribes industriområde.

Kommunen havde givet lov til at drive erhverv i et landzoneområde, og det var blandt andet på grund af den positive tilkendegivelse, at Jesper Rohr Jørgensen købte grunden.

Ribe: Anlægsgartner Jesper Rohr Jørgensen havde fået grønt lys fra Esbjerg Kommune til at opføre et nyt domicil for sin anlægsvirksomhed JRJ Anlæg på Varde Hovedvej 17.

Jesper Rohr Jørgensen købte grunden på Varde Hovedvej 17 i foråret 2018, hvorefter han startede med at renovere de nuværende bygninger og foretage arbejde med jord, kloak, jordvarme med mere.Han vil på området blandt andet lave en sø på 246 kvm, en ny beboelsesejendom på 112 kvm, et maskinhus med administrationsfaciliteter på 496 kvm med tilhørende kontor og personalefaciliteter, en vaskeplads og en oplagsplads på 270 kvm, hvilket Esbjerg Kommune har givet tilladelse til. Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg har påklaget landzonetilladelsen givet af Esbjerg Kommune til Planklagenævnet. DNE henstiller, at den meddelte tilladelse ændres til afslag.

- Jeg kan ikke gøre andet end at vente, og det frustrerer mig. Hvis alt var gået efter planen, kunne jeg være færdig med byggeriet nu, men ingen kunne forudse, at man får afslag på en sag, hvor man overholder loven. Jeg har ansøgt om alt inden for lovens rammer, og hvis jeg får afslag fra Planklagenævnet, kan det danne præcedens, for så vil det være den nationale lovgivning, der skal laves om, siger Jesper Rohr Jørgensen, der kan ende med at tabe flere millioner kroner på sagen.

Byggeriet blev standset 5. marts, hvorefter intet er sket. JydskeVestkysten har netop haft kontakt med Planklagenævnet, hvorfra det lyder, at "nævnet forventer at kunne færdigbehandle sagen inden udgangen af 2. kvartal 2020."

Men Jesper Rohr Jørgensen kan se frem til at vente endnu længere på afgørelsen af en sag, som Danmarks Naturfredningsforening efter alt at dømme vil tabe i den statslige institution, Planklagenævnet, der modtog sagen 9. april.

Bevaringsværdig

To af de økonomiske udløbere af Jesper Rohr Jørgensens byggeri er, at han har måttet købe et nyt hus.

På grunden ligger nemlig en ejendom, som Jesper Rohr Jørgensen skal rive ned, og den kvinde, der bor i huset, ville dermed få et helt nyt, miljøvenligt hus, der skulle ligge sammen med det nye JRJ-domicil. Jesper Rohr Jørgensen har fået både nedrivningstilladelse og forventer at få en byggetilladelse, og da huset ifølge lovgivningen skal rives ned, når denne tilladelse gives, kommer Jesper Rohr Jørgensen til at mangle et hus til kvinden, fordi han ikke må bygge et nyt hus, idet Esbjerg Kommune ikke må foretage sagsbehandling, så længe sagen ligger stille hos Planklagenævnet.

Derfor har Jesper Rohr måttet købe et hus til kvinden, indtil han kan bygge et nyt, og på samme måde skal Jesper Rohr Jørgensen bygge en 1,4 km lang vej bag om grunden, fordi hans erhvervsbiler kun må have udkørsel på en kommunalvej.

Ikke en statsvej, og en sådan er Varde Hovedvej.

Jesper Rohr Jørgensens traktorer, rendegravere, landbrugsrelaterede køretøjer og gæster til virksomheden må gerne bruge udkørslen, men for ikke at komme i konflikt med loven har Jesper Rohr Jørgensen lavet aftaler med lokale lodsejere og opkøbt jord til en ny vej, der får udkørsel på Hillerup Markvej, så han herfra kan køre ud på Varde Hovedvej.

- Det er virkelig irriterende, at der intet er, jeg kan gøre, siger Jesper Rohr Jørgensen, der oven i det hele har måttet restaurere en gammel staldbygning på grunden, fordi denne er kategoriseret som bevaringsværdig.