Alsidige Villy fra Farup fik et skulderklap

66-årige Villy Lønne er med i det meste i Nr. Farup. Han er med i lokalarkivet, i et kogræsserlaug, i det lokale sogneblad og han er med til at arrangere romsmagninger. Torsdag blev han hædret med månedens skulderklap af Sydbank Ribe og JydskeVestkysten.

NR. FARUP: De sad ved køkkenbordet i Villy Lønnes parcelhus på Farup Kirkevej og var godt i gang med et bestyrelsesmøde i Farups lokalhistoriske forening, da det ved 13.30-tiden pludselig "væltede" ind med mennesker. Villy Lønne var selv den eneste, som ikke vidste, hvad der skulle ske. Han skulle hædres med månedens skulderklap af Sydbank i Ribe og JydskeVestkysten, og han var selv noget forbløffet over det postyr og rend af mennesker, der pludselig var i hans køkken og stue.

Villy Lønne er født og vokset op i Farup, og som ung var han godt i gang som landmand, da han som 23-årig var ude for en alvorlig badeulykke, hvor han på Rømø brækkede halsen, hvilket betød, at han blev lam i underkroppen og siden dengang har siddet i kørestol.

Det har dog ikke forhindret ham i at have et godt liv - og i den sammenhæng er venner, naboer og alle andre i Farup helt centrale i Villy Lønnes liv.

- Jeg kunne ikke forestille mig at bo andre steder i Farup. Vi har et utrolig godt sammenhold. Jeg kan snakke med alle her og vi er tæt på naturen, så Farup betyder rigtig meget for mig, konstaterede Villy Lønne umiddelbart efter, at han var blevet hædret med diplom og velvalgte ord fra Morten Bøje Jørgensen, Sydbanks lokale filialchef i Ribe, som også efterfølgende sætter 1500 kroner ind på Villy Lønnes konto for månedens skulderklap.

Villy Lønne er en beskeden mand, som imidlertid har haft meget stor betydning for lokalsamfundet i Farup. En stor del af børnene og de unge har været vant til, at døren stod åben i Villys hjem. Her kunne de komme hen og være efter skoletid - til mor og far kom hjem fra job. Og når de unge skulle til halbal er det også sket, at Villy er den, der om natten har taget ud og hentet de unge i sin bus og bragt dem sikkert hjem.