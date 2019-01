Esbjerg: Til foråret får Esbjerg et helt nyt finansielt rådgivningscenter. Det sker, når Alm. Brand rykker ind på adressen Dokken 10 i kontorbygningen Parkestone House i Dokhavnen, hvor det tidligere Saxo Privatbank har holdt til.

Det oplyser finanskoncernen Alm. Brand i en pressemeddelelse.

Tidligere i år købte Alm. Brand hovedaktiviteterne i netop Saxo Privatbank og overtog dermed også bankfilialen ved havnen. Siden da har de to fusionerede afdelinger boet på hver sin adresse, men nu kan Alm. Brand løfte sløret for, at den sammenbragte finansvirksomhed snart flytter ind i Dokken. Formålet er at starte et helt nyt finansielt rådgivningscenter på tværs af bank, forsikring og pension:

- Vi ved, at mange kunder ønsker at få rådgivning hele vejen rundt om deres privatøkonomi. Når man køber hus, er det jo også relevant at få styr på forsikringerne eller overveje, om der også skal være luft i budgettet til pension. Derfor ønsker vi at samle al vores rådgivning på ét sted, og Dokken er helt perfekt, fordi vi her kan skabe et moderne og indbydende rådgivningscenter på en meget central beliggenhed med gode adgangs- og parkeringsforhold, siger Anne Marie Jessen, der er filialdirektør i Alm. Brand.