Alm. Brand Leasing vil have del i den sydjyske vækst

Når det går godt for virksomhederne, leaser de typisk også flere biler. Derfor åbner Alm. Brand Leasing nu en helt ny afdeling i Esbjerg til at servicere de sydjyske kunder. Den nye mand i spidsen er 44-årige erhvervskundechef Kenneth Mikkelsen.

Esbjerg: Der er godt gang i hjulene i Esbjerg for tiden. Det får antallet af arbejdspladser til at stige, og det samme gør erhvervslivets behov for biler. Det mærker Alm. Brand Leasing, som får flere kunder i området og derfor i denne måned åbner en helt ny afdeling på Dokken i Esbjerg, skriver forsikrings- og finanskoncernen i en pressemeddelelse.

Manden i spidsen for den nye afdeling er erhvervskundechef Kenneth Mikkelsen, som selv bor i Esbjerg og har et tæt kendskab til det lokale erhvervsmiljø efter mange år i branchen.

- Esbjerg har et rigtig stærkt erhvervsliv, som altid formår at skabe nye muligheder. Et eksempel er datacenterindustrien, som er med til at skabe ekstra vækst og beskæftigelse i hele området. Der er en god puls i byen. Og når det går godt for virksomhederne, har de typisk også brug for flere biler, hvad enten det er varebiler eller traditionelle firmabiler. Og det er det, vi gerne vil hjælpe dem med i den nye lokalafdeling, siger 44-årige Kenneth Mikkelsen.