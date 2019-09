- Jeg glæder mig rigtig meget over, at børnene kommer til at gå i daginstitution i deres nærområder på Stengårdsvej og i Kvaglund, for det er her, famillien er tryg, og her vi har ekspertisen. Vi har i forvejen stor fokus på sprog, integration, trivsel, læring og udvikling i vores daginstitutioner på Stengårdsvej og i Kvaglund, og læringstilbuddet måtte jo ifølge loven ikke ligge herude, hvor børnene bor, siger Helle Rohde Pedersen. Arkivfoto

Ghettoplanens krav om, at ingen småbørn i udsatte områder må blive hjemmepasset, træder nu i kraft, og Esbjerg Kommune har etableret et særligt - og tvunget - læringstilbud til de børn, hvor forældrene ikke vil sende deres børn i dagpasning. Men lokalet kommer til at stå ubrugt hen.

ESBJERG: Pædagogen er på plads, og lokalet er på plads. Det viser sig bare, at der slet ikke er nogen børn til at bruge det. Esbjerg Kommune har som andre kommuner med udsatte områder måttet etableret et særligt læringstilbud til etårige, som bor i udsatte boligområder eller ghettoområder, og hvor forældrene ikke har valgt dagpasning til børnene. Bor man i sådan et område, må man ifølge ghettoplanen ikke længere blive hjemmepasset, efter man er fyldt ét år, men skal væk fra mor og far mindst 25 timer om ugen. Hvis ikke frivilligt, så med tvang. I Esbjerg Kommune har der i de udsatte områder typisk været et sted mellem otte og 12 børn på ét år, hvor forældrene havde valgt, at de skulle passes hjemme frem for at komme i institution eller dagpleje. Men efter reglen om det tvungne læringstilbud til de etårige, hvor forældrene vil hjemmepasse, har samtlige forældre nu valgt at sende børnene i den lokale daginstitution, dagpasning eller private pasning i stedet. - Nu har vi fået lavet det påkrævede læringstilbud, som ligger ude i Vognsbøl Børnehus, og nu viser det sig så, at der er nul børn til at bruge det. Så man har på Christiansborg handlet på en problemstilling, som ikke er reel, siger formand for Børne- og familieudvalget i Esbjerg Kommune, Diana Mose Olsen (SF).

Kun Stengårdsvej og Kvaglund er i fokus nu En række daginstitutioner i Esbjerg er blevet kategoriseret til at ligge i enten et udsat boligområde eller et ghettoområde i Esbjerg, og begge de to typer områder berøres af ghettoplanen.



Siden er institutionerne fra Østerbyen og Lykkegårdsparken dog taget ud af ghettoplanen, og nu er kun Børnehusene Kvaglund samt de to daginstitutioner på Stengårdsvej - Valmuen og Bydelens Børnehus - stadig med og dermed omfattet af de nye krav.



Begejstringen over, at forældrene har valgt lokal pasning frem for det gratis læringstilbud kan dog blive afløst af en anden type frustration. For fra 1. januar må en stor del af forældrene i ghettoområder og udsatte boligområder nemlig slet ikke vælge deres egen lokale institution. Fra den dag må kun 30 procent af børnene i daginstitutionerne komme fra et ghettoområde eller et udsat boligområde.



Esbjerg Kommune har nu søgt om dispensation fra ghettoplanens krav til daginstitutioner.

Må ikke sove lur Hun lægger ikke skjul på, at hun ryster på hovedet af flere af elementerne i ghettoplanen, som hendes eget parti på Christiansborg var med til at vedtage. Når det kommer til det tvungne læringstilbud, har hun hele tiden tænkt, at problemet var forsvindende lille. Hun medgiver dog også, at netop ghettoplanen givetvis er årsagen til, at samtlige børn fra områderne nu kommer i et dagtilbud: - Man har fra regeringens side lavet det nye læringstilbud på en sådan måde, at man faktisk tvinger forældrene til at vælge det almindelige dagtilbud til. For læringstilbuddet er placeret langt væk fra forældrene, der helt selv skal sørge for transport fra for eksempel Stengårdsvej og ind til Vognsbøl Børnehus, frem og tilbage hver dag, og mange af de her familier har ikke bil. Derudover må børnene faktisk ikke sove middagslur, men skal have læring alle 25 timer, og forældrene skulle selv modtage 18 timers dansklektioner om måneden. Man har gjort det så svært, at forældrene selvfølgelig vælger deres egen daginstitution frem for det gratis læringstilbud, siger Diana Mose Olsen.

Aktiv dialog Områdeleder for daginstitutionerne på blandt andet Stengårdsvej, Helle Rohde Pedersen, er glad og lettet over, at børnene ikke skal fragtes langt væk hver dag: - Der er ingen børn til at benytte læringstilbuddet i oktober og november, og så må vi bare håbe, det bliver ved sådan. For det er langt, langt bedre for børnene at blive i deres nærmiljø, siger hun. Men hvorfor har forældrene til de her omkring 10 børn ikke valgt dagpasning før? - Vi plejer jo aldrig at blande os i, hvad forældrene vælger, men nu har vi skullet gå i aktiv dialog med forældrene, blandt andet gennem sundhedsplejersken, og det har åbenbart virket godt, siger hun.