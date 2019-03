Alle billetter til siddepladserne er revet væk

Esbjerg: De ishockeyinteresserede skal være hurtige i vendingen, hvis de ønsker at overvære den fjerde kamp i kvartfinaleserien om det danske mesterskab mellem Esbjerg Energy og Frederikshavn Hawks fredag aften med start klokken 19.30.

Allerede tirsdag kunne Esbjerg Energy oplyse, at de 2.450 siddepladser var revet væk, mens meldingen onsdag middag var, at der er knap 400 ståpladser tilbage. Det betyder, at Energys direktør Peder S. Krogsgaards forhåbninger om en udsolgt arena går i opfyldelse, men at der måske vil være nogle tomme pladser i udebaneafsnittet hos vendelboerne.

Det har vakt nogen overraskelse, at TV 2 Sport ikke sendte kampen i søndags direkte fra indvielsen af den nye flotte isarena i Esbjerg, men først bragte kampen forskudt fra klokken 06.55 mandag.

- Den forskudte udsendelse skyldtes, at TV 2 Sport bragte finalerne i All England i badminton. De havde bedt os om at flytte kampen til klokken 19.30, for så kunne de godt have bragt transmissionen direkte, men hele vort program i forbindelse med indvielsen var jo lagt an på start klokken 19.00, så vi ønskede ikke at flytte kampen en halv time, fortæller Esbjerg Energys administrativ koordinator Peter Gommesen.

Efter kampen tirsdag aften i Frederikshavn, hvor esbjergenserne tabte 0-4, fører Esbjerg Energy serien med 2-1. I den nye hal er der plads til 4.148 tilskuere, heraf omkring 1.650 på ståpladserne. Bliver fredagens kamp ligeså spændende og intens som den i søndags, venter der de mange tilskuere en ny fantastisk oplevelse i de flotte rammer. Og husk lige, at det ikke er nødvendigt med vintertøj på i den nye isarena. Temperaturen er helt anderledes dejlig i de nye omgivelser i forhold til den gamle hal.

Der er i øvrigt Happy Hour på forpladsen fra klokken 17.00-18.00.