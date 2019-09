Alle betalinger for madservice i botilbud skal kulegraves

Esbjerg: Alle handicappede borgeres betaling af "madpenge" skal kulegraves af embedsmænd i Esbjerg Kommune.

- Vi vil have alle sager gennemgået, vi er nødt til at være sikre på, at der ikke er flere fejl. Borgerne skal have tillid til kommunen, siger formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten) om sagen, hvor borgere med svære handicap ved en fejl ulovligt er blevet opkrævet betaling for madfremstilling - altså løn til køkkenpersonale - selv om de i realiteten ikke skulle betale.

- Det er en svær sag, og jeg er selvfølgelig enormt ærgerlig over, at der er sket fejl i opkrævning af det, der hedder "kostlønandele". Omvendt er jeg glad for, at fejlen er opdaget og lagt åben frem for udvalget. Vi har godkendt modellen for tilbagebetaling af mulig uretmæssig opkrævning, men har ønsket, at alle borgernes sager skal gennemgås tre år tilbage, siger Henrik Vallø.

- Det her er en tillidssag for borgerne, det skal være de rigtige beregninger. Jeg tør ikke komme med et bud på, hvor meget denne sag vil koste kommunen. Men det bliver givet en sag, hvor efterbetalingen til borgerne skal på budgettet til næste år, siger han videre.