Alle ældrecentre i Esbjerg skal have idræt på programmet

- Vi får flere og flere med hen ad vejen, og vi ved jo efterhånden, hvad der kræves for at få certifikatet, siger direktøren.

Esbjerg Kommune har allerede yderligere to ældrecentre i kø til at blive certificeret som senioridrætscentre, nemlig Skovbo og Strandby, der forventes at få de officielle papirer i foråret 2019.

- Vi vil have alle centre med, og det er simpelthen fordi, vi gerne vil kunne tilbyde vores seniorer et aktivt liv - hele livet. Der ligger som sådan ikke nogen økonomisk gevinst i det fra kommunens side. Det handler om, at vi gerne vil give borgerne det her tilbud, siger Arne Nikolajsen.

I Danmark er der for tiden 20 certificerede senioridrætscentre under Dansk Arbejder Idrætsforbund, og af dem er de 6 placeret i Esbjerg Kommune.

For at blive certificeret som senioridrætscenter skal ældrecentret blandt andet tilbyde beboerne 4-5 forskellige slags idræt eller aktiviteter.De mest populære er krolf og stolegymnastik, men det kan også være ting som minibowling og -curling, erindringsdans eller dåsekast.

Erindringsdans

Den største hurdle for at gøre et ældrecenter klar til certificering er at få uddannet instruktører til de forskellige idrætter og aktiviteter. Et center skal tilbyde beboere og brugere minimum 4-5 forskellige aktiviteter på ugentlig basis, og det kan være forskellige aktiviteter fra center til center.

Men en aktivitet bliver nu fælles.

- Vi har lige fået uddannet en større gruppe instruktører i erindringsdans, så det vil vi fremover kunne tilbyde på alle centre, og jeg tror, at vi vil se den model med at uddanne mange instruktører på samme tid gentaget på andre aktiviteter, siger Arne Nikolajsen.

Thomas Ahrentz, der er senioridrætskonsulent ved DAI, glæder sig over, at Esbjerg Kommune går forrest i bestræbelserne på at aktivere de ældre borgere.

- Esbjerg er jo kendt for at have fokus på idræt og have leveret gode resultater i en lang række sportsgrene gennem mange år. Det kan godt tænkes, at der er en speciel idrætsånd i byen, eller også er der bare nogle fremsynede mennesker på rådhuset, der har opdaget gevinsterne ved det her, siger Thomas Ahrentz.