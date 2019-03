Allan har samlet over 100 kilo affald i Ribe

- Nej, det kommer sig nok af, at jeg i min barndom og ungdom var spejder. Så det sidder nok dybt i mig, at man som spejder kun efterlader sine fodspor i naturen - og ikke andet. Sit affald tager man med sig, konstaterer Allan Beck på den råkolde lørdag ved Ribe Å.

RIBE: Lørdag ved middagstid tog det kun tyve minutter for Allan Beck at samle en halv affaldssæk med plasticaffald, øldåser, papir og andet affald, da han gik bag Kvickly langs Ribe Å. 52-årige Allan Beck, som til daglig arbejder som kørselsleder hos AB Catering i Ribe, har gjort sig til vane at samle det affald op, som andre smider i naturen. Og det gør han uden de store armbevægelser - og heller ikke fordi han på den måde har nogen intentioner om at "lege miljøaktivist".

Allanm Beck og hustruen Birgit overvejer at lave en lokal facebook-gruppe for folk i Ribe, hvor man kan aftale sammen at gå ud og samle affald i naturen. Men derudover bakker Allan Beck også Danmarks Naturfredningsforenings landsdækken affalds-indsamlingsdag op. Den afvikles i år søndag den 31. marts.

Hjemløs flaskesamler...?

I starten var han lidt nervøs for, at folk antog ham for at være en hjemløs flaskesamler, når han gik og samlede affald.

- Men jeg har kun fået positiv respons, og så håber jeg sådan set bare, at mit eksempel kan brede sig, så andre kan lade sig inspirere. Jeg redder jo ikke verden på den her måde. Men personligt får jeg det dårligt, når jeg ser billeder i tv med hvaler fyldt med plastic og havskildpadder viklet ind i fiskegarn, som er smidt i havet. Og i Danmark bliver vi jo forargede, når vi ser affald i naturen i andre lande. Men jeg kan da hilse og sige, at der her i Ribe også bliver smidt rigtig meget affald, lyder det fra Allan Beck.

Han understreger, at han samler affaldet nu, hvor græsset hverken er grønt eller højt. Fordi affaldet er synligt, inden det hele grønnes og vokser op. Og at der er masser af affald langs Ribe Å lørdag ved middagstid kan avisens udsendte i hvert fald bekræfte. Så Allan Beck bliver ikke arbejdsløs som skraldopsamler lige foreløbig.