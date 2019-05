Alkoholikere og narkomaner klarer sig bedre - men der bliver flere hjemløse

Kampen for at hjælpe socialt udsatte, handicappede og psykisk svage foregår med stærkt svingende resultater i Esbjerg. Men på flere punkter virker kommunens indsats bedre end i resten af landet.

Esbjerg: De socialt udsatte i Esbjerg klarer sig på flere punkter godt. Behandlingen af misbrugere af narkotika og alkohol virker - og ligger på samme niveau eller bedre end i resten af landet.

Og flere og flere udsatte unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller gennemfører uddannelsen, hvis man sammenligner med hele landet.

Desværre viser tallene fra 2017 også, at der bliver flere og flere hjemløse i Esbjerg Kommune. 182 levede som hjemløse i 2017, mens det var 136 to år før. Stigningen i hjemløse ses over hele landet, og det vækker opsigt.

- Det virker, som om vi kan gøre aldrig så meget for at forhindre hjemløshed - der bliver flere og flere, siger Henrik Vallø (Borgerlisten), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget har netop har fået en orientering om udviklingen i det sociale arbejde i Esbjerg i forhold til resten af Danmark.