I Iran levede Ali af at være massør, fitness-instruktør og personlig træner. Han havde et godt liv, fortæller han. Men i Iran er det forbundet med stor fare, hvis man udtrykker tvivl, kritik eller stiller spørgsmål ved de strenge religiøse normer - eller hvis man skulle formaste sig til at forlade den herskende tro, islam.

- Folkene her i klubben er blevet min familie. Jeg er rigtig glad for at komme her. Jeg træner fem-seks gange om ugen, fortæller den 28-årige iraner.

Ali Siroosi kommer fra byen Shiraz i Iran. Her bor hans forældre og to brødre stadig. Både forældrene og brødrene er muslimer. Selv er Ali Siroosi ateist, og han fornemmer ikke, at hans forældre har været udsat for repressalier, selvom Ali er flygtet ud af landet. Ali er dog ikke i tvivl om, at hans liv vil være i fare, hvis han ikke får asyl i Danmark eller selv skulle vælge at rejse hjem.

- Jeg var på det iranske landshold og på verdensranglisten, og i 2017 deltog jeg i et åbent internationalt stævne i Danmark, så jeg kendte jo godt lidt til Danmark. Her kan man trække vejret frit, konstaterer Ali Siroosi.

Med fætterens hjælp og forbindelser kom han til Tyrkiet og siden i tre forskellige lastbiler op igennem Europa. I Danmark blev han i starten af februar i år sat af på en benzintank ved motorvejen nær Kolding, og herfra fik han ringet til det danske politi. Efterfølgende blev han sendt til Sandholmlejren, og herfra nogle dage senere til asylcentret i Hviding. For Ali Siroosi var det heldigt, at det var i denne del af landet han havnede, for i Ribe har man i Ribe Ju-Jutsu én af landets største og stærkeste klubber inden for denne del af kampsporten. Det vidste Ali Siroosi godt på forhånd, da han faktisk havde været i Danmark, før han var nødt til at flygte fra sit hjemland.

- Jeg var træner for en ung kæmper, og da han havde tabt en kamp, spurgte jeg ham hvorfor han tabte kampen. Hans svar var, at det var "Guds vilje". Jeg sagde til ham, at det ikke havde noget at gøre med Gud. Det havde kun noget at gøre med ham selv. Der var ikke nogen Gud, som havde indflydelse på, at han tabte, sagde jeg. Da lederne af forbundet og præsidenten hørte, at jeg havde sagt sådan fik jeg problemer. Jeg blev angrebet og slået. Sådan noget må man ikke sige i Iran. Jeg er ikke troende - jeg er ateist, og efter den episode fik jeg problemer. Det endte med, at jeg måtte flygte ud på landet, hvor min fætter sørgede for, at jeg kom i skjul. Og herfra vidste jeg godt, at jeg var nødt til at komme væk fra Iran. I Iran er det forbudt at stille spørgsmål eller udtrykke tvivl om islam, konstaterer Ali Siroosi.

28-årige Ali Siroosi træner fem-seks gange om ugen i Ribe Ju-Jutsu, og han er så glad for modtagelsen i klubben, at han betegner klubkammeraterne som "sin familie". Foto: Ole Maass.

Åben og ydmyg

Claus Tobiasen er cheftræner i Ribe Ju-Jutsu, og han fortæller, at man i klubben netop har valgt at gøre Ali Siroosi til en del af klubbens trænerteam. Her vil han få ansvaret for et nyt hold i den del af sporten, som kaldes brasiliansk jiu-jitsu, og Ali hjælper også til som massør og behandler for klubbens elitekæmpere.

- Ali kom til os med en meget åben og ydmyg tilgang til tingene. Han er rigtig dygtig, men er ikke én som kommer og fører sig frem. Men vi kan bruge rigtig mange af hans kompetancer i klubben, og han stiller også op for os til forskellige stævner. Vi syntes lige han skulle have lov til at "lande" og fornemme stemningen, men han er faldet rigtig godt ind i klubben. Så derfor er han nu en del af vores trænerteam, understreger Claus Tobiasen.

For Ali er det af stor betydning at komme i klubben, da han i fortæller, at han har meget brug for at komme uden for de fire vægge på asylcentret i Hviding. Han går også til danskundervisning, og han bruger også megen tid på at træne i fitnesscentret i Ribe Fritidscenter. Om han får lov til at blive på længere sigt og får asyl i Danmark ved han ikke.

- Jeg har fået at vide, at der vil gå mellem tre og seks måneder, før jeg kommer til den anden asylsamtale, men indtil da glæder jeg mig over, at jeg har fået nogle fantastiske venner her i klubben. Jeg vil ikke bruge energien på at være negativ. Jeg vælger altid at se positivt på mulighederne, lyder det fra den iranske landsholdskæmper, som nu bruger sine færdigheder i Ribe.