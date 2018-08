Aldi-butik i Esbjerg lukker i en uge

Esbjerg: Fredag den 20. november 2015 klippede Esbjergs nu tidligere borgmester Johnny Søtrup snoren til den nye Aldi på Strandby Kirkevej 88, men allerede nu er tiden kommet til en renovering og modernisering af butikken.

Den sidste åbningsdag, inden projektet går i gang, er fredag den 24.august, hvorefter butikken åbner igen fredag den 31.august.

Butikken på Strandby Kirkevej bliver ikke større, men nogle af varegrupperne placeres andre steder, så personalet bliver i stand til at præsentere varerne noget bedre end hidtil. Når projektet er udført, kommer butikken til at minde lidt om den store Aldi-butik på Tarphagevej, der slog dørene op den 2. februar 2018 tæt på den tidligere Aldi på den modsatte side af vejen.

Aldi Danmark havde i 2017 40 års jubilæum, men har aldrig haft overskud her i landet. Nu vil kæden have større og mere moderne butikker for at få en større del af kagen i detailhandlen.

Aldi har tidligere haft fem butikker i Esbjerg, men butikkerne på Darumvej og i Østergade blev lukket med kort tidsmellemrum. Udover Strandby Kirkevej og Tarphagevej har den tyske kæde også en butik på Østervangsvej.