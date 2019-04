Albanere risikerer varetægtsfængsling

Esbjerg: For tredje gang forsøgte fire albanere at trænge ind på afspærrede havneområder på Esbjerg Havn og gemme sig i containere eller lignende for at komme ulovligt til England.

De blev taget af politiet, som kunne konstatere, at de fire sammen med tre andre landsmænd tidligere på ugen forsøgte det samme, og at de også før da, har været anholdt for at forsøge at komme til England.

Anklagemyndigheden overvejer, om de anholdte skal fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. /STOK