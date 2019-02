To albanere er blevet anholdt fredag efter de kravlede over et hegn. Den ene blev efter anholdelsen kørt på skadestue.

Esbjerg: To albanske mænd blev fredag anholdt, efter de var kravlet over hegnet ind til Blue Water på havnen i Esbjerg. Da Syd- og Sønderjyllands Politi ankom til stedet blev de begge anholdt. Den ene måtte tilses på skadestuen, da han i faldet fra hegnet muligvis har pådraget sig et brud på den ene hånd.

- Vi påtænker, at de er kravlet over, for at komme ombord på færgen til England, forklarer vagtchef Ole Aamann.

De to albanere blev senere idømt straksbøder.