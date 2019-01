Akut hjælp til Danmarks veteraner: Esbjerg indgår aftale med Varde

Siden veteranpolitikken blev sendt i høring hos de politiske fagudvalg - efter dialogmøder med interesserede, frivillige og professionelle aktører inden for området, der også har afgivet høringssvar - er det lykkedes byrådssekretariatet på Esbjerg Rådhus at indgå en aftale med Varde Kommune om brug af Vardes døgnåbne hotline. Det betyder, at veteraner og pårørende kan ringe året rundt, døgnet rundt, ved akut behov for hjælp. Den person, der betjener hotlinen, vil lede veteranen videre til den hjælp, der umiddelbart er behov for, herunder til den relevante kontaktperson i Esbjerg Kommune, så der handles omgående. Hotlinen kan kontakte Veterancentret, politi, sundhedspersonale og andre - alt efter behov.

Kamp for frihed og demokrati

De Konservatives May-Britt Andrea Andersen takkede Enhedslisten for at have bragt sagen op i forrige byrådsperiode:

- Vi ønsker den bedste støtte og de bedste muligheder for dem, der sætter livet på spil i frihedens navn. Vi havde dog gerne set en mere forpligtende politik, lød det blandt andet fra May-Britt Andrea Andersen.

Venstres Preben Rudiengaard roste byrådssekretariatet for hotline-aftalen:

- Vi sender unge afsted, og nogle af dem kommer hjem med psykiske, fysiske og sociale skader. De står herhjemme i et vakuum, og det er vigtigt, de får al den hjælp, de har behov for. De har hjulpet os og kæmpet for vores frihed og demokrati, og derfor skal vi også hjælpe dem. Det har ikke været godt nok hidtil - mange er tabt mellem to stole; mellem socialvæsen og sygehusvæsen, lød det fra Rudiengaard.

Socialdemokratiets Rasmus Rasmussen udtrykte ligeledes stor glæde på partiets vegne over den nye veteranpolitik.

- Vi bakker meget op om Esbjerg Kommunes mål for at yde en helhedsorienteret indsats i forbindelse med støtte til veteraner og deres pårørende. Det er vigtigt, at Esbjerg Kommune er et sted, hvor veteraner føler sig hørt og oplever en god vejledning, sagde han.