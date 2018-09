Esbjerg Kommune: Da det gik op for politikere og embedsmænd, at man ved ikke at prioritere et udviklingsforslag fra Aktiv Fritid i budget 2019 i realiteten risikerede at hive tæppet væk under 225 udsatte børn og deres fritidsaktiviteter, gik det store maskineri i gang på Esbjerg Rådhus.

Politikere fra flere partier meldte sig på banen med forundring over den konsekvens samt en beklagelse, og formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, (SF), var villig til at gå til forhandlingsudvalget og bede om at få genåbnet budgettet.

Så vidt kom det ikke, for direktør for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, Jørn Henriksen, har fundet de penge, der skal til for at redde børnenes fritid.

- Vi har inden for rammerne i Børn & Kultur fundet 500.000 kroner, der betyder, at Aktiv Fritid kan fastholde det aktivitetsniveau, som projektet har i dag. Det er den ekstrabevilling, som Aktiv Fritid har haft i 2017 og 2018. Når vi så kommer til budgettet for 2020, så må vi have en nærmere og bedre beskrivelse af projektet og kigge på det igen, siger Jørn Henriksen.